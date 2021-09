Micro-Festival – Pôle culturel Pôle culturel, 18 septembre 2021, Pluméliau-Bieuzy.

_Les samedi 18 et dimanche 19 septembre ouverture en continu du Pôle culturel avec une programmation spécifique à cette inauguration._ Ce sera l’occasion, en partenariat avec La Villette, de présenter la Micro-Folie avec un micro-festival conçu pour une micro-folie d’Île-de-France qui viendra présenter son travail en Bretagne. Nous accueillons ainsi 665.99, tandem constitué de deux sound designers TremensS et Ténèbre. 665.99 est un projet électronique live et audiovisuel articulé autour d’une approche live et entièrement en temps-réel (aucun son/image préenregistrés). Il s’agit d’une expérimentation autant technologique qu’artistique, et d’une réflexion prospective sur les nouveaux modes d’expérience musiclae : synthèse et traitement en temps réel, spatialisation, écritures et performances non-linéaires, interaction et collaboration Homme-Machine et intelligence artificielle. Le micro-festival monté en partenariat avec la micro-folie de Saint-Germain-en-Laye a été l’occasion de proposer une immersion dans les nouvelles dimensions ouvertes par le numérique et le temps réel pour les arts sonores, en présentant les différents facettes et axes du projet à la fois sur les plans technologique et créatif. TremensS est ingénieur et artiste pluridisciplinaire. Ténèbre est producteur électronique, architecte et sound designer. _Le samedi 18_ _10h-13h ou 14h : Présentation de la Micro Folie 14h-16h : VR TremensS 16h-17h : Présentation Micro-Folie 17h-21h : VR TremensS_ _Pour que la journée soit une fête, food truck et buvette dans le jardin du Pôle culturel, jusqu’à la représentation du spectacle son et lumière._

