2023-02-18 – 2023-02-21

Un festival qui allie des jeux, de la technologie et de l'art . PROGRAMME * PaperTronics Micro Game Factory avec Chienpo

Samedi 18 et dimanche 19 février 14h/17h :

Atelier sur inscription de 14h à 15h : à partir de 10 ans – Idéal pour les créatifs (illustrateurs, amoureux du game design…) ! Accès-libre aux papertronic de 15h30 à 17h 40 ans après l’invention géniale de Gunpei Yokoi qui détournait une technologie d’écran LCD de calculatrice pour en faire les premières consoles de jeux vidéo portables à succès, Micro Game Factory vous permet de concevoir instantanément des jeux dans la logique des Game & Watch. Révisez vos bases de game designer armé de simple feutres de couleur. * Session Discovery-Tour

Lundi 20 février 14h / 17h :

Le Discovery Tour est un jeu vidéo dédié qui permet aux visiteurs de sillonner librement la Grèce antique, l’Égypte ancienne, ainsi que la Norvège et l’Angleterre à l’ère Viking, pour en apprendre plus sur l’histoire et la vie quotidienne de ces époques En accès libre Jeux de carte «Femmes scientifiques et techniciennes à travers les époques»

lundi 20 février 14h / 17h :

Venez jouer et découvrir les noms de grandes femmes qui ont joué un rôle majeur dans l’histoire de la science. Un jeu conçu par le Carrefour numérique, diffusé sous licence libre Sur inscription * Micro conférence – Le jeu dans l’histoire de l’art

mardi 21 février 11h / 12h30 :

Sur inscription * Soirée rétro-gaming

mardi 21 février de 18h / 21h :

