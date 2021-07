Micro-Festival Colombelles, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Colombelles.

Micro-Festival 2021-07-09 16:30:00 – 2021-07-09 18:00:00 Rue des Ateliers, au sein de la Grande Halle La Micro-Folie de Colombelles

Colombelles Calvados

La Micro-Folie invite l’artiste numérique et photographe Oussman Noreni pour deux jours d’ateliers et de découverte autour du Light painting.

Exposition immersive de photographies, peintures de lumières présentées en réalité virtuelle ou stéréoscopie. L’idée est de faire vivre un lieu par l’expression artistique et de porter un nouveau regard sur le patrimoine, vivant et mouvant. Venez découvrir cette technique particulière et réaliser vos propres créations !Vous pourrez repartir avec une version numérique de votre oeuvre.

Dans le cadre des Micro-Festivals de La Villette.

Informations pratiques :GratuitSur réservationÀ partir de 7ans

microfolie@colombelles.fr +33 2 52 56 96 82

