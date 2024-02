Micro Festival #3 Micro-Folie Pont-l’Évêque, samedi 10 février 2024.

Micro Festival #3 Micro-Folie Pont-l’Évêque Calvados

Lundi

La Microfolie de la Ville de Pont-l’Évêque organise son Micro-Festival #3

Cette fois-ci avec des parfums de cerisiers japonais « Tech in Japan ». C’est un voyage au Japon avec des animations modernes.

On vous dévoile la programmation composée d’ateliers et de jeux (aux accents de soupe miso), d’une exposition (avec des soupçons de yakitori ) et même d’un concert (certifié sushis maison).

Samedi 10 février

Atelier Haïkus Numériques

9h30 & 14h Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du Tribunal

Atelier sur inscription

2 créneaux possibles 9h30/12h30 ou 14h/17h

Le haïku, ce petit poème japonais de trois vers, par sa simplicité (apparente), permet une expression libre et une réflexion littéraire qui touchent à des sphères profondes de l’intimité.

Les ateliers Micro Haïkus Numériques permettent aux participants de s’initier de façon ludique à la programmation scénique et la composition de musique assistée par ordinateur (MAO).

Open Lab

10h Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du Tribunal

En accès libre

Un FabLab ouvert pour créer et s’amuser sous le signe des esprits de la forêt japonaise. Badge, Mug et puzzle viendront accueillir de beaux visuels grâce à la technique de la sublimation.

Concert Illustré avec l’Orchestre d’Harmonie de Pont-l’Évêque

18h

Marché couvert de Pont-l’Évêque

Accès libre

Découvrez la cuisine japonaise avec le foodtruck SAKU-SAKU tout au long de la soirée.

Plongez dans l’univers sonore des animés et des jeux-vidéo japonais avec l’Orchestre d’Harmonie de Pont-l’Évêque qui vous offrira un répertoire digne du soleil levant.

Dimanche 11 février

À la découverte des Tanukis

3 séances (11h / 14h / 16h30) Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du Tribunal

L’atelier de 16h30 est réservé aux petits de 4 à 6 ans avec parents Sur inscription

Visite et découverte des Tanukis dans la ville.

Atelier Réalisation d’ un masque Tanuki

Techniques bombes de peintures, papiers de couleurs et plotter de découpe.

Mercredi 14 février

Micro enquête «Tanuki mon amour»

14h Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du Tribunal

Sur inscription

Gratuit

En famille ou entre amis venez résoudre l’énigme de la disparition d’un Tanuki (esprit de la forêt). Énigmes, réflexion et logique vous permettront d’aider l’équipe de la Micro-Folie à résoudre cette disparition.

Du 10 février au 20 Mars 2024

URAMADO Le réveil des Tanukis

Uramado est un parcours en réalité augmentée de Julie Stephen Chheng, qui raconte l’histoire des Tanukis des esprits de la forêt qui se réveillent en ville. Ces esprits (il y’en aura 20) seront placés à différents endroits de la ville, en intérieur et/ou en extérieur, plus ou moins cachés et de tailles très diverses.

À l’aide de l’application gratuite URAMADO AR, le réveil des Tanukis (sur IOS et Android) vous pourrez apprécier en réalité augmentée des animations de ces esprits.

Les Tanukis, dotés des plus remarquables pouvoirs magiques ont pu adopter une forme et des pratiques humaines. La légende dit qu’ils passent ainsi leur vie parmi nous sans éveiller le moindre soupçon… Julie Stephen Chheng étend l’univers d’Uramado à la culture chamanique et à différents tests de personnalité afin de questionner nos différences et notre propre réalité.

Avec Uramado AR, utilisez votre téléphone comme un filtre merveilleux sur le réel, révélant des mondes oniriques qui soudain prennent vie. Ils interrogent votre quotidien et interagissent avec vos réponses, vous faisant ainsi découvrir votre animal-totem.

Un prix à gagner !

Prenez-vous en photo (selfie accepté) avec chacun des Tanukis, envoyez-les à microfolie@pontleveque.fr et vous ferez partie du tirage au sort final pour gagner un Tanuki qui viendra vivre chez vous.

Tirage au sort le 22 mars 2024

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-14

Place du Tribunal

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

L’événement Micro Festival #3 Micro-Folie Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Terre d’Auge Tourisme