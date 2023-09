5 ans de la micro-ferme pédagogique « Le Champ du Bonheur » Micro-Ferme Pédagogique « Le Champ du Bonheur » Treize-Septiers Catégories d’Évènement: Treize-Septiers

Vendée 5 ans de la micro-ferme pédagogique « Le Champ du Bonheur » Micro-Ferme Pédagogique « Le Champ du Bonheur » Treize-Septiers, 23 septembre 2023, Treize-Septiers. 5 ans de la micro-ferme pédagogique « Le Champ du Bonheur » Samedi 23 septembre, 10h00 Micro-Ferme Pédagogique « Le Champ du Bonheur » ℙℝ ℝ

– Visite libre de la micro-ferme

– Marché de produits locaux et créateurs

– Pêche à la ligne

– Buvette, crêpes Possibilité d’emmener son pique-nique pour manger sur place.

Plancha à disposition Micro-Ferme Pédagogique « Le Champ du Bonheur » Mortrême Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00 Le Champ du Bonheur Détails Catégories d’Évènement: Treize-Septiers, Vendée Autres Lieu Micro-Ferme Pédagogique "Le Champ du Bonheur" Adresse Mortrême Ville Treize-Septiers Departement Vendée Lieu Ville Micro-Ferme Pédagogique "Le Champ du Bonheur" Treize-Septiers latitude longitude 47.031221;-1.249765

Micro-Ferme Pédagogique "Le Champ du Bonheur" Treize-Septiers Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treize-septiers/