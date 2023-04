Rendez-vous Nature : propriétés médicinales et cuisine de plantes sauvages de saison Micro ferme Lou Baptistou Le Bouyssou Catégories d’Évènement: Le Bouyssou

Lot . Pensez à apporter un petit pot en verre. » « Rendez-vous à 14h30 à la micro-ferme Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie, 46120 LE BOUYSSOU

Public :

Adultes, adolescents et enfants à partir de 6 ans. Nombre de participants : 4 à 12 personnes.

Inscription demandée pour la bonne organisation de l’animation

Intervenante :

Lise COTTET, animatrice nature »Prix libre et conscient Regardons de près quelques plantes sauvages de ce mois de mars et apprenons à les reconnaître sans nous tromper ! Nous parlerons cuisine et propriétés médicinales. @ferme Lou Baptistou

