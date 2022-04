Micro entrepreneurs, informez-vous avant de vous lancer ! Cité Entrepreneuriale – Place des Entrepreneurs Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Micro entrepreneurs, informez-vous avant de vous lancer ! Cité Entrepreneuriale – Place des Entrepreneurs, 8 avril 2022, Saintes. Micro entrepreneurs, informez-vous avant de vous lancer !

Cité Entrepreneuriale – Place des Entrepreneurs, le vendredi 8 avril à 09:00

LES THÈMES ABORDÉS : Le régime du micro-entrepreneur, activités autorisées, protection du patrimoine. Les informations utiles sur le fonctionnement social et fiscal, les aides à la création. Le stage de préparation à l’installation (SPI) : pourquoi y participer ? Quelles-sont les nouveautés ? Les documents administratifs obligatoires, formalités d’inscriptions, sortie du régime du micro-entrepreneur.

Sur inscription, gratuit

Les conseillers de votre Chambre des Métiers vous donnent rendez-vous afin d’aborder les grandes problématiques et particularités liées à l’immatriculation de votre future entreprise. Cité Entrepreneuriale – Place des Entrepreneurs 17 boulevard guillet maillet 17 100 saintes Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Cité Entrepreneuriale - Place des Entrepreneurs Adresse 17 boulevard guillet maillet 17 100 saintes Ville Saintes lieuville Cité Entrepreneuriale - Place des Entrepreneurs Saintes Departement Charente-Maritime

Cité Entrepreneuriale - Place des Entrepreneurs Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/

Micro entrepreneurs, informez-vous avant de vous lancer ! Cité Entrepreneuriale – Place des Entrepreneurs 2022-04-08 was last modified: by Micro entrepreneurs, informez-vous avant de vous lancer ! Cité Entrepreneuriale – Place des Entrepreneurs Cité Entrepreneuriale - Place des Entrepreneurs 8 avril 2022 Cité Entrepreneuriale - Place des Entrepreneurs Saintes saintes

Saintes Charente-Maritime