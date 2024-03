Micro-crèche La Cabane d’Achille et Camille La Cabane d’Achille et Camille Vitré, vendredi 22 mars 2024.

Micro-crèche La Cabane d’Achille et Camille Atelier Créatif Masques de Carnaval ! Vendredi 22 mars, 10h00 La Cabane d’Achille et Camille

Début : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T11:00:00+01:00

Pour cet atelier, nous serons en partenariat avec La Cabane d’Achille et Camille à Vitré.

Nous allons donc intervenir auprès d’enfants ayant entre 2 et 3 ans. Lors de cet atelier, les créations de masques seront faites avec de la peinture comestible à base d’épices, ils seront réalisés aux doigts et des gommettes.

Le thème d’activité de la micro-crèche pour cette année » Les 5 sens », c’est pourquoi nous avons choisi la peinture comestible afin de travailler sur le goût.

Cette animation sera animée par l’une de nos collaboratrices et un encadrant de l’Agence O2 Vitré.

La Cabane d’Achille et Camille 18 bis Bd Denis Papin, 35500 Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne