Semaine Nationale de la petite enfance Micro-crèche Aux Mille Couleurs Val-de-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Val-de-Moder

Semaine Nationale de la petite enfance Micro-crèche Aux Mille Couleurs, 20 mars 2023, Val-de-Moder. Semaine Nationale de la petite enfance 20 – 24 mars Micro-crèche Aux Mille Couleurs Nous souhaitons travailler sur le thème de « POP QUI MANGE DE TOUTES LES COULEURS » et ainsi proposer chaque jours une couleur qui définie le dress-code pour les enfants et les professionnels.

Une activité en lien avec la couleurs du jour sera organisée.

Le goûter sera également en lien avec la couleur du jour.

Un atelier parent avec une boom POP ROCK sera organisée en fin de semaine afin de cloturer la semaine de la petite enfance. Micro-crèche Aux Mille Couleurs 76 rue de saverne Val-de-Moder 67350 Pfaffenhoffen Bas-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T08:30:00+01:00 – 2023-03-20T09:00:00+01:00

2023-03-24T08:30:00+01:00 – 2023-03-24T09:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Val-de-Moder Autres Lieu Micro-crèche Aux Mille Couleurs Adresse 76 rue de saverne Ville Val-de-Moder Departement Bas-Rhin Lieu Ville Micro-crèche Aux Mille Couleurs Val-de-Moder

Micro-crèche Aux Mille Couleurs Val-de-Moder Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-moder/

Semaine Nationale de la petite enfance Micro-crèche Aux Mille Couleurs 2023-03-20 was last modified: by Semaine Nationale de la petite enfance Micro-crèche Aux Mille Couleurs Micro-crèche Aux Mille Couleurs 20 mars 2023 Micro-crèche Aux Mille Couleurs Val-de-Moder Val-de-Moder

Val-de-Moder Bas-Rhin