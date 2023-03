Mois de la Petite Enfance à 4 Moulins Micro-crèche 4 Moulins Baby Montessori, 22 mars 2023, Brest.

Chers parents,

A l’occasion de la Semaine Petite Enfance Nationale qui a lieu du 20 au 24 mars 2023, nous allons proposer à vous et vos enfants des temps de partage et de créativité au sein de notre structure ! Pour faire durer l’événement, nous l’étalerons sur un mois jusqu’au 21 avril 2023.

La semaine de la Petite Enfance c’est quoi ?

Une Semaine où, partout sur le territoire, les professionnels accueillent les parents avec leurs enfants, où les parents passent du temps chez l’assistante maternelle ou à la crèche, où les tout-petits sont entourés des parents et des professionnels… Bref, une semaine de rencontre pour cet heureux trio. Et c’est la dixième année avec pour thématique : « POP, Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » !

A partir de cette thématique et cette envie de faire vivre ce trio, l’équipe vous propose différentes façons de vivre ce mois de la Petite Enfance :

– Des ateliers proposés par les professionnelles avec les parents sur 1 lundi et 3 vendredis de 17h à 17h30 (le lundi 27/03 ; les vendredis 7/04 ; 14/04 et 21/04 nous vous proposons de vous joindre à nous sur des temps ludiques avec vos enfants)

– Des initiations à la communication gestuelle de 10-15 minutes 4 jeudis et un mardi à 17h30 (Emilie vous propose de voir ensemble quelques mots et comptines ; merci de vous inscrire sur le tableau si cela vous intéresse)

– Des ateliers proposés par les parents les mercredis de 17h à 17h30 (C’est-à-dire ? Nous vous proposons de venir à la crèche proposer un temps fort aux enfants, par exemple amener un instrument de musique, proposer une activité manuelle, un temps chanson ou histoire, etc. Nous sommes preneuses de toutes vos bonnes idées !)

– La dernière semaine, du 17 au 21 avril, sera sur les couleurs (nous vous proposerons d’habiller vos enfants en fonction de la couleur du jour)

– Un temps festif où tout le monde sera convié le mercredi 19/04 à 16h30 (merci de nous indiquer si vous serez là et à combien vous viendrez)

Vous trouverez un planning en pièce jointe avec les temps forts proposés où vous êtes conviés ! Ce rajouterons ultérieurement des temps de lecture à 10h sur quelques mardis avec Gisèle de l’association Lire & Faire Lire et peut-être des temps à l’EPHAD des 4 Moulins.

Un tableau sera affiché dans l’entrée pour que vous puissiez vous inscrire, on compte sur vous !

Afin de mener à bien cette action, nous avons besoin de votre aide, une liste de matériels dont nous avons besoin sera transmise si jamais vous avez ça à la maison nous sommes preneuses !

En espérant que ce mois de la Petite Enfance vous donne envie de passer plus de temps sur la structure, l’équipe vous remercie et a hâte de vous rencontrer sous un autre format que des transmissions !

