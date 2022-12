Micro Contes Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Micro Contes Auxerre, 28 décembre 2022, Auxerre . Micro Contes 26 Place de l’Hôtel de Ville Micro-Folie Auxerre Yonne Micro-Folie 26 Place de l’Hôtel de Ville

2022-12-28 – 2022-12-28

Micro-Folie 26 Place de l’Hôtel de Ville

Auxerre

Yonne EUR Des histoires et contes pour mieux comprendre les œuvres d’art. Pour les tout petits et un peu plus grands. Sur réservation uniquement. microfolie@auxerre.com +33 3 86 52 32 81 Micro-Folie 26 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

dernière mise à jour : 2022-12-07 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Auxerre Yonne Micro-Folie 26 Place de l'Hôtel de Ville Ville Auxerre lieuville Micro-Folie 26 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Departement Yonne

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Micro Contes Auxerre 2022-12-28 was last modified: by Micro Contes Auxerre Auxerre 28 décembre 2022 26 Place de l'Hôtel de Ville Micro-Folie Auxerre Yonne auxerre Yonne

Auxerre Yonne