Micro-conférences Common Energy : Vieilles coques et nouveaux imaginaires, solutions techniques pour une mobilité fluviale écologique.

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques)

L’équipage artistique et les partenaires scientifiques et techniques du projet Sculpture Navale #3 dévoilent la collecte de connaissances issue d’un an de travail de recherche-action sur des solutions de mobilité fluviale écologique. Des tandems constitués d’un·e élève-ingénieur·e (Polytech Nantes, ICAM Nantes, INP Toulouse) et d’un·e artiste performent des Micro­-conférences le temps d’une traversée à bord des Navibus de la tan, à la Maison des Hommes et des Techniques et dans des endroits insolites sur les quais de l’Erdre, dans les rues de Nantes et sur les prairies de l’estuaire. Lors des Journées du Patrimoine, il∙les offrent au grand public, le temps de quelques minutes : anecdotes d’ingénierie, chiffres clés et autres récits d’innovation scientifique. Chaque Micro-conférence traite de l’une des 4 thématiques suivantes : – Énergie embarquée et rythme de navigation (autonomie, stockage et production d’énergies renouvelables) – Empreinte sur le milieu de l’eau (construction navale non-toxique, carénage écologique) – Naviguer et faire escale sans laisser de traces (motorisation électrique, mouillage sauvage) – Sobriété énergétique et durabilité technique (low-tech appliquées à la navigation fluviale)

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

En chaque début d’heure, l’association MIT et la MHT vous proposent de courtes conférences de tandems artistes/élèves-ingénieur.e.s sur le thème de la mobilité fluviale écologique

Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Maison des Hommes et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T14:10:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T15:10:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T16:10:00;2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T17:10:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:10:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:10:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:10:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:10:00