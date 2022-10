Micro-Conférence : « Micro-conf' » à destination des adultes

Un samedi par mois venez découvrir une micro-conférence à la Micro-folie de Pont-l’Evêque. Débutant ou amateur, le musée numérique est un formidable outils pour découvrir et échanger autour de plus de 2500 œuvres issues du catalogue de La Villette. Ces micro-conférence pour les adultes sont animées par le conférencier Monsieur Jean-Pierre Lépy. • Le samedi 15 octobre : 17h à 18h En quoi et comment les notions de pleins et de vides révèlent-elles la sculpture d’hier et d’aujourd’hui ? Micro-Conférence : « Micro-conf' » à destination des adultes.

