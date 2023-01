Micro-Conférence « les histoires d’amour » Pont-l’Évêque Pont-l'Évêque Catégories d’Évènement: Calvados

Micro-Conférence « les histoires d'amour »
Micro-Folie de Pont-l'Évêque
Place du Tribunal
Pont-l'Évêque
Calvados

2023-02-25 11:00:00 – 2023-02-25 12:30:00

Calvados Atelier réalisation d’un emporte pièce.

Atelier réalisation d'un emporte pièce.

Technique imprimante 3 E, tablettes et tinkecards.

microfolie@pontleveque.fr
+33 2 31 64 89 33
https://www.pontleveque.fr/culture-sports-loisirs/micro-folie-pont-leveque/

