MICRO-CONFÉRENCE: LE TEMPS DES AVANT-GARDES Sablé-sur-Sarthe, jeudi 29 février 2024.

Pour cette micro-conférence du mois de février, découvrez grâce à notre médiateur et à travers les œuvres de la Micro-folie, l’influence des Avant-Gardes historiques au XXe siècle (impressionnisme, surréalisme, muralisme…), un âge d’or de l’histoire de l’art européenne, entre émancipation créative et dogmatisme idéologique.

Public adulte En accès libre et gratuit Durée : 1 heure .

8 Rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire micro-folie@sablesursarthe.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 18:00:00

fin : 2024-02-29 19:00:00



