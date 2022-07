Micro-Conférence « la distorsion de la réalité par les artistes »

Micro-Conférence « la distorsion de la réalité par les artistes », 23 juillet 2022



2022-07-23 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-23 12:30:00 12:30:00 A la manière de Jiri Kolar

Techniques : collage, découpage, numérisation et impression sur Tote-bag.

En partenariat avec le Very mini-lab de Pont-l’Évêque. A la manière de Jiri Kolar

