Micro-folie de Pont-l'Évêque, le samedi 7 mai à 10:30

Pourtant, déifiée, représentée en héroïne durant la Préhistoire et l’Antiquité, c’est assez tardivement qu’elle s’est hissée au rang de créatrice à l’égal de l’homme. Souvent ignorées de l’histoire de l’art, les artistes femmes ont émergé seulement à la fin du XIXe siècle. Retour sur le combat de 8 femmes qui s’imposent en tant qu’artistes « tout court ». * **Atelier en partenariat avec le Very mini-lab** A la manière Nikki de Saint-Phalle Techniques : Projection de peinture et sarbacane La Micro-Folie a pour objectif d’offrir localement à la population et gratuitement, des trésors culturels en accès libre grâce aux outils numériques, tels que des tablettes avec jeux interactifs, des casques de réalité augmentée ou en proposant différents ateliers thématiques.

Gratuit / place limitée

La femme n'a pas toujours été admise dans le champ artistique comme « artiste » à part entière… Micro-folie de Pont-l'Évêque rue Eugène pian , 14130 Pont-l'Évêque

