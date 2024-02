Micro-Conférence Détournement des objets et de la matières . Place du tribunal Pont-l’Évêque, samedi 20 avril 2024.

Micro-Conférence Détournement des objets et de la matières . Place du tribunal Pont-l’Évêque Calvados

Micro-Conférence Détournement des objets et de la matières .

Atelier à la manière de Dominique Figarella sans-titre chewing-gum.

Techniques chewing-gum, toile et colle.

Micro-Conférence Détournement des objets et de la matières .

Atelier à la manière de Dominique Figarella sans-titre chewing-gum.

Techniques chewing-gum, toile et colle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-04-20 12:30:00

Place du tribunal Micro-Folie de Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

L’événement Micro-Conférence Détournement des objets et de la matières . Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Terre d’Auge Tourisme