Colombelles Colombelles Calvados, Colombelles Micro conf’ – Trésors archéologiques Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Micro conf’ – Trésors archéologiques Colombelles, 13 octobre 2021, Colombelles. Micro conf’ – Trésors archéologiques 2021-10-13 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-13 16:00:00 16:00:00 Rue des ateliers Dans la Grande Halle

Colombelles Calvados Colombelles Qu’est-ce que l’Archéologie ? Comment cela fonctionne t-il ?

Cette nouvelle rencontre autour du Musée numérique vous embarquera dans les collections prestigieuses du Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye et de nombreux musées mettant à l’honneur ces traces du passé permettant de mieux comprendre le quotidien de nos ancêtres.

A partir de 7 ans, sur réservation. Qu’est-ce que l’Archéologie ? Comment cela fonctionne t-il ? Cette nouvelle rencontre autour du Musée numérique vous embarquera dans les collections prestigieuses du Musée d’Archéologie… microfolie@colombelles.fr +33 2 52 56 96 82 https://www.weezevent.com/micro-conf-tresors-archeologiques Qu’est-ce que l’Archéologie ? Comment cela fonctionne t-il ?

Cette nouvelle rencontre autour du Musée numérique vous embarquera dans les collections prestigieuses du Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye et de nombreux musées mettant à l’honneur ces traces du passé permettant de mieux comprendre le quotidien de nos ancêtres.

A partir de 7 ans, sur réservation. dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Autres Lieu Colombelles Adresse Rue des ateliers Dans la Grande Halle Ville Colombelles lieuville 49.19182#-0.30663