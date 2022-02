Micro-brasserie « Waale » Micro brasserie Waale, 8 avril 2022, Wasquehal.

Pas de jaloux, Wasquehal a aussi sa bière* ! Depuis plus de 4 ans déjà, Andrzej Burzynski est l’heureux papa de la « Waale », une brasserie artisanale qu’il a créée et développée. Le terme « micro-brasserie » n’est pas usurpé : pas de cuve immense ni de chaine automatisée pour produire la Waale, ici tout est fait à la main, en petites quantités. Pour répondre la demande et augmenter la qualité de ses produits, un nouvel outil de production plus professionnel a été installé. Le breuvage n’en est que plus authentique. Vous saurez tout sur la bière, du processus de fermentation à la dégustation, conté par un passionné. À découvrir sans modération !* (boutique sur place : chèques, espèces, CB) * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Vendredi 8 avril 2022 de 14h30 à 15h30 RV au 148 Rue Emile Dellette à Wasquehal à 14h20 Accès : bus ligne 30 – arrêt rue De Croix (à Wasquehal) Tarifs* : 5€ pour les adhérents – 10€ les non-adhérents Inscriptions avant le 2 avril 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

