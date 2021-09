Gaël Gaël Gaël, Ille-et-Vilaine Micro brasserie la Gaëlle : concerts Gaël Gaël Catégories d’évènement: Gaël

Ille-et-Vilaine

Micro brasserie la Gaëlle : concerts Gaël, 17 septembre 2021, Gaël. Micro brasserie la Gaëlle : concerts 2021-09-17 20:00:00 – 2021-09-18

Gaël Ille-et-Vilaine Gaël 17 septembre : Soirée irlandaise à 20h animée par Rémi Bouguennec.

Restauration sur place. Burgers maison ou repas irlandais.

Réservations par SMS ou par téléphone. 18 septembre à 20h : Folk Celtic par Breizh’O folk.

Restauration sur place. contact@bierelagaelle.com +33 6 07 34 98 15 http://www.bierelagaelle.com/ 17 septembre : Soirée irlandaise à 20h animée par Rémi Bouguennec.

Restauration sur place. Burgers maison ou repas irlandais.

Réservations par SMS ou par téléphone. 18 septembre à 20h : Folk Celtic par Breizh’O folk.

Restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gaël, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Gaël Adresse Ville Gaël lieuville 48.13248#-2.22318