Micro-aventure en famille Orbey, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Orbey.

Micro-aventure en famille 2021-07-21 – 2021-07-21

Orbey Haut-Rhin

EUR En famille, venez redécouvrir le Massif des Vosges avec la navette des crêtes !

Laissez-vous guider par cette micro-aventure ! Mathieu, notre guide, vous emmènera sur les traces du lac blanc, et partirez à la découverte des glaciers Vosgiens. Vous partirez à la recherche des indices, traces et formes qu’ils ont laissé après leur disparition. Une balade très agréable pour petits et grands. La randonnée est très facile, de 2h environ – 4kms (dénivelé 50m) – adaptée aux enfants à partir de 6 ans.

Ensuite, vous prendez une pause gourmande au food truck du Blancrupt où une petite restauration vous attend.

L’après-midi sera placée sous le signe de la détente : après l’effort, le réconfort ! Déchaussez-vous et venez faire une balade au Sentier Pieds Nus du Lac Blanc. Une belle après-midi ludique pour profiter en famille.

Equipements à prévoir : des chaussures de marche, un petit sac à dos, des lunettes de soleil, un chapeau, des boissons/encas, un vêtement de pluie, petit pull (en fonction des conditions météo).

Le tarif comprend : la randonnée accompagnée avec un guide de montagne diplômé, un repas et une boisson par personne, une entrée au Sentier Pied Nus du Lac Blanc.

Ne comprend pas : vos boissons, dépenses personnelles.

Retour en fin d’après-midi avec la navette des crêtes.

Minimum de 4 personnes pour que la sortie ait lieu.

Réservation obligatoire au moins 48h à l’avance.

Animaux non admis. Port du masque obligatoire dans la navette.

Retrouvez les horaires de la navette des crêtes :

-navette en provenande de Colmar vers le Lac Blanc (autres villes désservies sur le parcours).

-navette circulant sur la crête (si vous avez accéder au Lac Blanc depuis une autre liaison).

Retrouvez le tracé et l’ensemble des horaires de la navette des crêtes sur le site web du Parc Régional du Ballon des Vosges.

+33 3 89 78 22 78

