Micro-aventure : découverte des lacs vosgiens Orbey

Orbey

Micro-aventure : découverte des lacs vosgiens 2021-08-02

Orbey Haut-Rhin EUR Cet été, empruntez la Navette des Crêtes pour (re)découvrir le Massif des Vosges ! Suivez notre guide Mathieu, à la découverte des trois magnifiques lacs vosgiens : Lac Blanc, Lac des Truites et Lac Noir. Un parcours mythique de 12,5 km (4h30 de marche environ) à travers les sentiers balisés au coeur du Massif des Vosges. Dénivelé positif : 450m.

La micro-aventure comprend le transport en navette des crêtes, l’accompagnement de la randonnée par un guide de montagne diplomé, le pique-nique du midi.

Ce qui est non-compris dans le tarif : les boissons, les dépenses personnelles.

Enfant : à partir de 12 ans. Le niveau de la randonnée est difficile, prévoyez de bonnes chaussures de marche (pas de baskets ou petites chaussures), un petit encas/boisson, des lunettes de soleil, de la crème solaire, un chapeau, un vêtement de pluie, pull (en fonction des conditions météo) et des bâtons de randonnée si vous en avez besoin. Retrouvez les horaires de la Navette des Crêtes : – navette en provenance de Colmar vers le Lac Blanc (autres villes desservies sur le parcours) – navette circulant sur la crête (si vous accédez au Lac Blanc depuis une autre liaison) Tous les horaires de la navette sont en ligne sur le site du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Réservation obligatoire au moins 48h avant le départ. Mininum 4 personnes pour que la sortie ait lieu.

