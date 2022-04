MICRO-AVENTURE AUX MOUTIERS EN RETZ : SILLONONS LA CÔTE Les Moutiers-en-Retz, 29 avril 2022, Les Moutiers-en-Retz.

MICRO-AVENTURE AUX MOUTIERS EN RETZ : SILLONONS LA CÔTE Domaine du Sillon Côtier 1 ter chemin de Trelebourg Les Moutiers-en-Retz

2022-04-29 – 2022-04-29 Domaine du Sillon Côtier 1 ter chemin de Trelebourg

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

MICRO-AVENTURE AUX MOUTIERS EN RETZ :

Toute l’année, à la demande sur réservation ou selon le programme proposé, choisissez votre micro-aventure en mode SLOW TOURISME !

– Formule à pied : ” Venez me rejoindre au “Domaine du Sillon côtier”. Nicolas viticulteur, nous emmènera sur ses terres familiales les plus anciennes ( prévoir de reprendre les véhicules sur 2km aller/retour). En tant que passionné, il vous expliquera l’histoire familiale de ses terres, leur intérêt géographique et les vins qui y sont cultivés. Nous irons ensuite dans sa cave pour déguster 2 vins ou encore pour ceux qui préfèrent, ou pour les enfants : son jus de “Retz’in” ! Je vous emmènerai ensuite en balade à pied le long de la côte pour une durée de 1h30. Le retour se fera du côté terre avec les chevaux sur notre passage, les oiseaux et les marais salants. Des paysages variés où l’on ne se lasse pas de marcher. Pour ceux qui le souhaitent, sur le retour ( durée de marche 1h), nous pourrons nous arrêter chez un Ostréiculteur afin que vous puissiez prévoir votre repas du soir. Enfin, nous clôturerons cette journée de manière conviviale autour d’un encas de produits locaux au “Centre Hippique de la mer”. Avant de retourner vers nos véhicules. Balade de 10km. Une partie de la balade s’effectue sur le sable. Je conseille donc un âge minimum de 10/12 ans pour les habitués à la marche”.

– Formule à vélo : ” Prenez votre vélo et rejoignez moi au “Domaine du Sillon côtier”. Nicolas, viticulteur, nous emmènera d’abord sur ses terres familiales les plus anciennes (prévoir de reprendre la voiture sur 2km). Il vous expliquera avec passion l’histoire de ses terres, leur intérêt géographique et les vins qui y sont cultivés. Ensuite nous irons dans sa cave pour faire une dégustation de deux vins. Ou pour ceux qui préfèreront, une dégustation du jus de “Reyz’in” ! Je vous emmènerai ensuite en balade à vélo à travers la campagne et les marais salants ( environ 2h30). Nous nous arrêterons pour ceux qui le souhaitent dans la boutique de la “Salorge / Saline de Milllac”. Cette journée se finira par un moment convivial autour d’un encas de produits locaux avant de repartir vers vos véhicules. (possibilité de louer un vélo auprès de Mylène, n’hésitez pas à vous renseigner).

Lieu de départ et modalités de visite : confirmés par mail deux jours avant la sortie.

Durée moyenne de l’aventure : entre 3,5h et 4h en fonction de la formule choisie.

NB : La majorité des aventures est accessible aux grands et aux petits sous conditions (accès en poussette par exemple…), n’ hésitez donc pas à questionner Mylène votre accompagnatrice !

Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-vous ICI

A PROPOS DES OISEAUX SUR LA BRANCHE :

A pied ou à vélo venez découvrir nos acteurs locaux ! Seul, en famille ou entre amis, vivez votre micro-aventure en Pays de Retz sous le signe de la nature et de la détente :

Au programme : balades, dégustations, rencontres, visites, ateliers…



lesoiseauxsurlabranche.pr@gmail.com +33 6 99 33 37 20 https://lesoiseauxsurlabranche.fr/

dernière mise à jour : 2022-12-07 par