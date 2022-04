MICRO-AVENTURE A VILLENEUVE EN RETZ ET ST HILAIRE DE CHALEONS : NATURE & DÉCOUVERTES

2022-05-19 – 2022-05-19 Toute l’année, à la demande sur réservation ou selon le programme proposé, choisissez votre micro-aventure en mode SLOW TOURISME ! ” Prenez votre vélo et rejoignez-moi à Saint-Hialire-de-Chaléons ! Rendez-vous chez Sylvain à “La ferme des clos mouillés”. Boulanger, pâtissier, il vous montrera son atelier, vous expliquera son savoir-faire, vous montrera son four à bois. Un atelier pour vous y est prévu. Nous partirons ensuite pour une balade à vélo d’environ 1 heure sur de jolies routes de campagne adaptées aux vélos. En direction de chez Pauline “Marmaille et Pissenlit”. Vous découvrirez son univers 100% naturel créé dans la forêt. Un espace d’ateliers natures pour enfants et adultes. Un atelier nature vous y attendra ( au besoin, Pauline a créé un dôme au milieu des bois pour se protéger du temps). Un moment de repos où l’on se retrouve immergé en nature. (Pour cet atelier, prévoir un supplément de 10€/ personne en espèce ou chèque pour Pauline Laurent). Nous rentrerons ensuite à vélo vers la ferme ou un encas de produits locaux pour sera fournir afin de passer un moment d’échange convivial qui clôturera cette matinée”. (possibilité de louer un vélo auprès de Mylène, n’hésitez pas à vous renseigner). Lieu de départ et modalités de visite : confirmés par mail deux jours avant la sortie. Durée moyenne de l’aventure : entre 3,5h et 4h en fonction de la formule choisie. NB : La majorité des aventures est accessible aux grands et aux petits sous conditions (accès en poussette par exemple…), n’ hésitez donc pas à questionner Mylène votre accompagnatrice ! Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-vous ICI A PROPOS DES OISEAUX SUR LA BRANCHE : A pied ou à vélo venez découvrir nos acteurs locaux ! Seul, en famille ou entre amis, vivez votre micro-aventure en Pays de Retz sous le signe de la nature et de la détente : Au programme : balades, dégustations, rencontres, visites, ateliers…

