Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Toute l’année, à la demande sur réservation ou selon le programme proposé, choisissez votre micro-aventure en mode SLOW TOURISME !



” Venez vivre une journée 100% nature en PAYS DE RETZ ! Au programme de cette belle journée : Rendez-vous à 9h aux jardins de Beaumont de Fresnay en Retz où vous pourrez garer vos véhicules. Marc et Brigitte vous accueilleront pour la visite des lieux. Profitez, baladez-vous dans ce lieu unique en son genre. Créé entièrement par ses propriétaires, jardiniers, artistes ! Nous partirons ensuite pour une grande balade à vélo d’environ 1h15 entre campagne et marais en direction de la Ferme Pédagogique de Fresne ( chacun doit amener son vélo). Leur leitmotiv : “apprendre par la nature pour mieux partager”. Nous prendrons d’abord sur place un encas de produits locaux que je vous aurais préparé pour se restaurer avant de poursuivre la journée. (Pour ceux qui ont peur de manquer, vous pouvez au besoin emmener des fruits ou gâteaux pour le goûter qui lui n’est pas inclus). Jean-Paul vous fera ensuite une jolie visite du site. Suite à cette dernière, nous reprendrons nos vélos pour le retour”. Tarif : 25€ par personne pour l’ensemble de la sortie :

– 15€ / personne pour LES OISEAUX SUR LA BRANCHE

– 5€/personne pour LA FERME PÉDAGOGIQUE DU FRESNE (chèque ou espèce).

– 5€/personne pour LES JARDINS DE BEAUMONT (idéal en espèces).



Lieu de départ et modalités de visite : confirmés par mail deux jours avant la sortie. Durée moyenne de l’aventure : entre 3,5h et 4h en fonction de la formule choisie. NB : La majorité des aventures est accessible aux grands et aux petits sous conditions (accès en poussette par exemple…), n’ hésitez donc pas à questionner Mylène votre accompagnatrice ! Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-vous ICI A PROPOS DES OISEAUX SUR LA BRANCHE : A pied ou à vélo venez découvrir nos acteurs locaux ! Seul, en famille ou entre amis, vivez votre micro-aventure en Pays de Retz sous le signe de la nature et de la détente : Au programme : balades, dégustations, rencontres, visites, ateliers…

Lieu de départ et modalités de visite : confirmés par mail deux jours avant la sortie. Durée moyenne de l’aventure : entre 3,5h et 4h en fonction de la formule choisie. NB : La majorité des aventures est accessible aux grands et aux petits sous conditions (accès en poussette par exemple…), n’ hésitez donc pas à questionner Mylène votre accompagnatrice ! Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-vous ICI Jardin de Beaumont Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz

