MICRO-AVENTURE A ROUANS : AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DE L’ART ET DE LA CRÉATION Rouans, 25 avril 2022, Rouans.

2022-04-25 – 2022-04-25

Rouans Loire-Atlantique

Toute l’année, à la demande sur réservation ou selon le programme proposé, choisissez votre micro-aventure en mode SLOW TOURISME !

– A la rencontre de Bruno Giquel, artiste peintre et balade dans la nature Rouanaise : “Venez passer une matinée haute en couleurs ! Je vous emmènerai pousser la porte de l’artiste peintre Bruno Giquel ! Spécialiste des portraits de célébrités et cinématographiques, il vous exposera ses œuvres colorées ! Un moment agréable pour vos yeux. Il échangera avec vous sur sa technique, l’origine de cette passion. Nous prendrons ensuite de jolis chemins de campagne, nous croiserons l’Acheneau. La nature de Rouans est belle et nous offrira elle aussi son panel de couleur en fonction de la saison. Au retour, échangeons autour d’un encas de produits locaux pour un moment convivial qui viendra clôturer cette matinée”. ( Dates à venir : le 18 mars et le 20 mai 2022 ). (Tarif unique : 32€ par personne).

– A la rencontre de Mélanie Choblet, couturière locale et balade le long des bords de l’Acheneau : ” Rejoignez-moi sur Messan, commune de Rouans. Nous irons à la rencontre de Mélanie Choblet, couturière reconnue sur le secteur. Pensez à emporter une vieille chemise pour un atelier couture. Elle vous guidera dans une création ! Nous partirons ensuite à pied pour une balade d’environ 2h30 dans la campagne, avec l’Acheneau pour le plaisir des yeux. Au retour, nous clôturerons cette journée par un moment convivial autour d’une dégustation de produits locaux”. ( Dates à venir : le 25 avril 2022 ) (Tarif unique 32€ par personne).

– A la rencontre de Mélanie Choblet, couturière locale et d’Amandine d’ aux “divines natures” : “Rendez-vous à Messan pour que je vous guide jusqu’à l’atelier de Mélanie Choblet “Mes 100 coutures”. Elle vous transmettra son savoir-faire lors d’un atelier ! Pensez à emmener une vieille chemise. Chut gardons un peu de suspens, je n’en dis pas plus. Nous partirons ensuite à travers le bourg et la nature de Rouans pour 1heure de balade à pied, à la rencontre d’Amandine “Aux divines natures”. Elle est productrice de plantes aromatiques et médicinales. Avec une production manuelle en agriculture biologique et permaculture. Là bas aussi un atelier vous attendra. Au retour sur Messan, nous échangerons autour d’un encas de produits locaux pour clôturer cette journée dans la convivialité”. (Dates à venir le 20 juin 2022 ). (Tarif unique 38€ par personne).

Lieu de départ et modalités de visite : confirmés par mail deux jours avant la sortie.

Durée moyenne de l’aventure : entre 3,5h et 4h en fonction de la formule choisie.

Planning des sorties et réservations : ICI.

NB : La majorité des aventures est accessible aux grands et aux petits sous conditions (accès en poussette par exemple…), n’ hésitez donc pas à questionner Mylène votre accompagnatrice !

A PROPOS DES OISEAUX SUR LA BRANCHE :

A pied ou à vélo venez découvrir nos acteurs locaux ! Seul, en famille ou entre amis, vivez votre micro-aventure en Pays de Retz sous le signe de la nature et de la détente :

Au programme : balades, dégustations, rencontres, visites, ateliers…



