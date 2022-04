MICRO-AVENTURE A ARTHON EN RETZ : AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DE LA PRODUCTION LOCALE ET DE LA DÉGUSTATION Chaumes-en-Retz, 13 mai 2022, Chaumes-en-Retz.

MICRO-AVENTURE A ARTHON EN RETZ : AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DE LA PRODUCTION LOCALE ET DE LA DÉGUSTATION La Ferme des Champs Libres Arthon en Retz Chaumes-en-Retz

2022-05-13 – 2022-05-13 La Ferme des Champs Libres Arthon en Retz

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Toute l’année, à la demande sur réservation ou selon le programme proposé, choisissez votre micro-aventure en mode SLOW TOURISME !

” A l’aube, le soleil se levant sur la nature, rejoignez moi à la “Ferme des champs Libres” pour un petit déjeuner de produits locaux ( avec notamment le pain du fournil de la ferme).Installez-vous et régalez-vous tout en regardant à l’œuvre les paysans boulangers en train de pétrir, de cuir son bon pain dans son four à bois.Allez ensuite à sa rencontre. Renaud, en tant que passionné, vous expliquera comment est organisée sa ferme. Il vous emmènera dans son fournil pour vous faire une démonstration, vous expliquez son savoir-faire.Nous partirons ensuite tous ensemble pour une balade en nature et en toute convivialité d’environ 1h.Pour arriver à “La Cabane à Spiruline” chez les producteurs Thierry et Richard. Ils vous accueilleront avec toute leur gentillesse et vous emmèneront voir leur exploitation. Découvrez cette cyanobactérie et tous ses bienfaits.Vous pourrez bien évidemment en, faire l’aventure gustative !Nous pourrons ensuite repartir vers la ferme ou vous pourrez, pour ceux qui le souhaite, prendre du pain”.



Lieu de départ et modalités de visite confirmés par mail deux jours avant la sortie.

Durée moyenne de l’aventure : entre 3,5h et 4h en fonction de la formule choisie.

NB : La majorité des aventures est accessible aux grands et aux petits sous conditions (accès en poussette par exemple…), n’ hésitez donc pas à questionner Mylène votre accompagnatrice !

Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-vous ICI

A PROPOS DES OISEAUX SUR LA BRANCHE :

A pied ou à vélo venez découvrir nos acteurs locaux ! Seul, en famille ou entre amis, vivez votre micro-aventure en Pays de Retz sous le signe de la nature et de la détente :

Au programme : balades, dégustations, rencontres, visites, ateliers…



