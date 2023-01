Micro-aventure 1 JOURNÉE “Trouver le chemin vers l’eau” Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Sully-sur-Loire

Micro-aventure 1 JOURNÉE “Trouver le chemin vers l’eau” Sully-sur-Loire, 29 mai 2023, Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire. Micro-aventure 1 JOURNÉE “Trouver le chemin vers l’eau” Sully-sur-Loire Loiret

2023-05-29 09:00:00 – 2023-05-29 13:00:00 Sully-sur-Loire

Loiret Sully-sur-Loire Profitez d’une expérience unique dans le Loiret entre Loire, canaux et forêt d’Orléans avec nos différentes micro-aventures.

Vous trouverez ici des micro-aventures encadré par du personnel qualifié qui vous donnera tous les conseils, les techniques et la sécurité pour réaliser une aventure inédite ! Choisissez votre aventure en fonction de vos envies, entre randonnée, kayak, grimpe d’arbres et course d’orientation, ou tout à la fois !

Une grande partie du matériel est pris en compte dans nos offres (voir la liste sur notre site web). En pleine forêt d’Orléans, vous devrez suivre l’itinéraire imposé sans vous tromper parmis les tout les croisements. Après près de 12 km, vous trouverez le départ pour la descente en kayak. Après une pause déjeuner, on part pour environ 8km de descente et arriver jusqu’au pont de Sully-sur-Loire. contact@boyersport.fr +33 7 74 81 63 01 https://www.boyersportnature.fr/micro-aventures/encadr%C3%A9es/ pexels

Sully-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Sully-sur-Loire Autres Lieu Sully-sur-Loire Adresse Sully-sur-Loire Loiret Ville Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire lieuville Sully-sur-Loire Departement Loiret

Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully-sur-loire-sully-sur-loire/

Micro-aventure 1 JOURNÉE “Trouver le chemin vers l’eau” Sully-sur-Loire 2023-05-29 was last modified: by Micro-aventure 1 JOURNÉE “Trouver le chemin vers l’eau” Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 29 mai 2023 Loiret Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire, Loiret

Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Loiret