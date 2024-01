Micro-atelier « L’orientalisme » CDMA Égletons, mardi 27 février 2024.

Micro-atelier « L’orientalisme » CDMA Égletons Corrèze

Un Micro-atelier, tout public, au CDMA de 15h à 16h sur le thème de l’orientalisme !

L’engouement occidental pour l’Orient, en particulier le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, n’est pas nouveau. Depuis le Moyen-Âge les artistes, écrivains et intellectuels occidentaux ont été captivés par l’exotisme de ces cultures lointaines, créant ainsi des représentations idéalisées et souvent stéréotypées des cultures orientales.

Venez découvrir une playlist constituée d’œuvres pittoresques incitant au voyage. Les participants seront ensuite invités à déguster un gâteau zellige, spécialité marocaine.

Gratuit, sur réservation.

CDMA 2 Avenue d’Orluc

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdma@mairie-egletons.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 15:00:00

fin : 2024-02-27 16:00:00



