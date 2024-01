Micro-atelier « Les Catastrophes » CDMA Égletons, mardi 20 février 2024.

Micro-atelier « Les Catastrophes » CDMA Égletons Corrèze

Un Micro-atelier ,tout public, au CDMA de 15h à 16h sur le thème des catastrophes !

Dans les arts, Les représentations catastrophiques soulignent les moments déchirants où créativité et représentations artistiques se mêlent. De ce mélange nait des œuvres d’art uniques et originales, que vous allez découvrir, et où les artistes tentent de montrer la résilience de l’Homme face à l’adversité.

Les participants seront ensuite invités à découvrir l’une de ces catastrophes, en plongeant en réalité virtuelle au cœur de la cité antique de Pompéi en l’an 79 de notre ère, à la veille de son entrée dans l’histoire.

Gratuit, réservation obligatoire (places limitées).

CDMA 2 Avenue d’Orluc

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdma@mairie-egletons.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 15:00:00

fin : 2024-02-20 16:00:00



L’événement Micro-atelier « Les Catastrophes » Égletons a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières