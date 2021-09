Rennes 110 bis Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Micro 110 bis Bretagne : remue-méninges de rentrée 110 bis Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le mercredi 22 septembre

Exceptionnellement cette semaine, la ligne du **”Micro 110bis”** sera ouverte à quatre reprises dans la matinée : * de **9h à 9h30**, **de 10h à 10h30** et de **11h à 11h30** pour un **remue-méninges collectif** qui nous permettra de réfléchir ensemble aux thématiques que vous souhaitez aborder cette année au 110 bis ou au 110 bus ; * de **12h à 12h30** pour faire un bilan des idées récoltées dans la matinée. Acteurs ou partenaires de la communauté éducative, vous êtes tous les bienvenus !

Sur inscription

Temps d'échange en ligne, ouvert à tous, pour réfléchir ensemble aux sujets qui seront abordés dans les "Micro 110 bis" de l'année 110 bis Bretagne 92 rue d'antrain, Rennes

