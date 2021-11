Rennes 110 bis Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Micro 110 bis Bretagne 110 bis Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

110 bis Bretagne, le mercredi 8 décembre à 09:00

Dans le cadre d’un retour sur les précédentes **”Journées Académiques de l’Innovation”**, nous proposons 4 Journées Départementales de l’Innovation. Le micro 110bis Bretagne propose un temps de retour sur **”le travail collaboratif” suite à une intervention à Rennes de Sylvain Connac.**

Pas d’inscription

Temps d’échange en ligne, ouvert à tous, pour partager ressources et idées sur le travail collaboratif (en lien avec la conférence de Sylvain Connac en 2018 à Rennes) 110 bis Bretagne 92 rue d’antrain, Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T09:30:00

