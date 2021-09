Rennes 110 bis Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Micro 110 bis Bretagne 110 bis Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Micro 110 bis Bretagne 110 bis Bretagne, 29 septembre 2021, Rennes. Micro 110 bis Bretagne

110 bis Bretagne, le mercredi 29 septembre à 09:00

Acteurs ou partenaires de la communauté éducative, vous êtes tous les bienvenus ! Pour déposer des idées en amont ou consulter les traces de nos échanges de mercredi, vous pouvez suivre [ce lien](https://app.klaxoon.com/participate/board/WBADM6A).

Sur inscription

Temps d’échange en ligne, ouvert à tous, pour réfléchir et partager des ressources sur la thématique de la collaboration. 110 bis Bretagne 92 rue d’antrain, Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T09:00:00 2021-09-29T09:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu 110 bis Bretagne Adresse 92 rue d'antrain, Rennes Ville Rennes lieuville 110 bis Bretagne Rennes