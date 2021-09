Rennes 110 bis Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Micro 110 bis Bretagne 110 bis Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Micro 110 bis Bretagne 110 bis Bretagne, 15 septembre 2021, Rennes. Micro 110 bis Bretagne

110 bis Bretagne, le mercredi 15 septembre à 08:45 Sur inscription

Temps d’échange en ligne, ouvert à tous, autour de la santé à l’école. 110 bis Bretagne 92 rue d’antrain, Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T08:45:00 2021-09-15T09:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu 110 bis Bretagne Adresse 92 rue d'antrain, Rennes Ville Rennes lieuville 110 bis Bretagne Rennes