Micou Sound System & Don Maleko BK café théâtre Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Micou Sound System & Don Maleko BK café théâtre, 5 mars 2022, Salon-de-Provence. Micou Sound System & Don Maleko

BK café théâtre, le samedi 5 mars à 20:00

rendez vous samedi 5 mars 2022 à partir de 20h BK à Salon de Provence pour une soirée qui s’ annonce explosive !!! A l’occasion de la sortie de la mixtape de Don Maleko, venez vous ambiancer dans une soirée inédite sur du bon reggae , du hip hop, du rap Fr , du blues, du dancehall ou encore du zouk …mixé par Micou suivi du showcase live du Don dans son jardin à Salon de Provence. Au programme, des surprises, des guests, des cocktails prévus pour l’occasion… Résas fortement conseillées numéro 06 11 10 14 40 ♫♫♫ BK café théâtre 154 BD Jean Jaurès, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:00:00 2022-03-05T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu BK café théâtre Adresse 154 BD Jean Jaurès, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville BK café théâtre Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

BK café théâtre Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/

Micou Sound System & Don Maleko BK café théâtre 2022-03-05 was last modified: by Micou Sound System & Don Maleko BK café théâtre BK café théâtre 5 mars 2022 BK café théâtre Salon-de-Provence Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône