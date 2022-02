Micklow Kinz x Dario Della Noce x Pink Butterfly Club Les 9 Salopards Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

On se donne rdv le samedi 26 février pour une soirée rap, hip-hop, dancehall aux 9 Salopards ! **MICKLOW KINZ** [Hip-hop] Parfaite imperfection du genre humain appartenant à la catégorie des canidés supérieur, son style se situe à la croisée de l’éclectisme (Rap, raggae, Trap, Rumba, Drill). En marge, de cette soirée en direct de l’asile 404, convie la communauté des gaulois refractaires et autres esprits mal animés à la découverte de son dernier EP « Youlou ». [https://www.youtube.com/watch?v=_3uuChEm2RI](https://www.youtube.com/watch?v=_3uuChEm2RI) **DARIO DELLA NOCE** [Rap des villes] Chez lui c’est nowhere, chez lui c’est tout part, ça va pas très bien mais ça va pas trop mal. Mi Robert Plant Mi Thomas Shelby, Dario Della Noce ou Joker desarticulé. Buvez son venin ou barrez vous de la salle, mais sachez qu’il n’aime pas trop vos baskets. Après avoir commencé le rap en groupe, Dario sort 4 EP solo, dont le dernier en date : Labyrinthe. En 2021, il est sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges, au Buzz Booster et au tremplin Orizon Sud. [https://www.youtube.com/watch?v=OEN6BcurTIM](https://www.youtube.com/watch?v=OEN6BcurTIM) **PINK BUTTERFLY CLUB** [Bad Queens] Pink Butterfly Club c’est l’alliance toute fraiche de Loulou & Barby ! Un DJset 100% féminin pour faire chavirer les cœurs et les fessiers, il va faire chaud, très chaud ❤ [https://youtube.com/playlist](https://youtube.com/playlist)… +x+x+x+x+x+x+x+ INFOS : Samedi 26 février – 21h30 – prix libre. Pas de CB, prévois les billets ! Les 9 Salopards : 2 rue Crudère, 13006 Marseille

