Paris Atelier de Paris / CDCN île de France, Paris Mickaël Phelippeau · De Françoise à Alice Atelier de Paris / CDCN Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mickaël Phelippeau · De Françoise à Alice Atelier de Paris / CDCN, 11 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 17h à 18h

payant

Mickaël Phelippeau rencontre Françoise et Alice Davazoglou en 2015. Toutes deux sont danseuses. L’une est dite valide, l’autre a un chromosome 21 de plus dans son ADN. À Laon, elles ont fondé ART21 : une association de danse amateur·rice, qui porte un regard inclusif sur le handicap. Dans ce cadre, elles ont invité Mickaël Phelippeau qui, de fil en aiguille, leur a proposé de poursuivre la rencontre en studio puis d’être les deux protagonistes de sa création. Ses « bi-portraits » dansés sont avant tout des prétextes à se confronter, toujours avec douceur, à toutes sortes de personnes. « Je veux le faire pour que les gens sachent qui on est » lui répond Alice. Avec tendresse mais pas seulement, De Françoise à Alice raconte leurs joies, leurs peurs et leur relation à la danse. Un lien qui les a d’abord séparées puis réunies. Vous souhaitez venir au spectacle en famille ? Vos enfants peuvent s’inscrire à la Garderie dansée (à partir de 3 ans). Tarif 15 € par enfant. Réservation auprès du service des relations publiques au 01 417 417 07 ou par mail à : reservation@atelierdeparis.org. Spectacles -> Danse Atelier de Paris / CDCN Route du Champ de Manœuvre Paris 75012

1 : Château de Vincennes (1292m) 1 : Bérault (1893m)

Contact :Atelier de Paris / CDCN 01 417 417 07 info@atelierdeparis.org https://www.atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN reservation@atelierdeparis.org Spectacles -> Danse

Date complète :

2021-12-11T17:00:00+01:00_2021-12-11T18:00:00+01:00

Philippe Savoir

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Atelier de Paris / CDCN Adresse Route du Champ de Manœuvre Ville Paris lieuville Atelier de Paris / CDCN Paris