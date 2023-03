Mickael Montadir – Séductions (Tournée) COMEDIE DE METZ METZ Catégories d’Évènement: Metz

Moselle

Mickael Montadir – Séductions (Tournée) COMEDIE DE METZ, 19 mars 2023, METZ. Mickael Montadir – Séductions (Tournée) COMEDIE DE METZ. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Mickaël Montadir vous rappelle que si l’homme parfait existe, ce n’est pas lui, et c’est justement ce qui le rend hilarant. Avec énormément d’autodérision, il ne s’épargne rien, et tant pis si sa fierté doit en prendre un coup. Il vous racontera tout pour vous faire marrer, de ses humiliations, jusqu’à son coup de coeur devant trois millions de personnes… Il est drôle, vrai, et vous donne l’impression de passer la soirée avec un bon pote. Mickaël Montadir Mickaël Montadir Votre billet est ici COMEDIE DE METZ METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Moselle Mickaël Montadir vous rappelle que si l’homme parfait existe, ce n’est pas lui, et c’est justement ce qui le rend hilarant. Avec énormément d’autodérision, il ne s’épargne rien, et tant pis si sa fierté doit en prendre un coup. Il vous racontera tout pour vous faire marrer, de ses humiliations, jusqu’à son coup de coeur devant trois millions de personnes… Il est drôle, vrai, et vous donne l’impression de passer la soirée avec un bon pote. .24.2 EUR24.2. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu COMEDIE DE METZ Adresse 1-3 RUE DU PONT SAINT MARCEL Ville METZ Departement Moselle Lieu Ville COMEDIE DE METZ METZ

COMEDIE DE METZ METZ Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Mickael Montadir – Séductions (Tournée) COMEDIE DE METZ 2023-03-19 was last modified: by Mickael Montadir – Séductions (Tournée) COMEDIE DE METZ COMEDIE DE METZ 19 mars 2023 COMEDIE DE METZ METZ

METZ Moselle