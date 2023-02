MICKAEL JONES « AU TOUR DE »-45 ANS DE CARRIERE Théâtre Sainte Thérèse ST POL DE LEON Catégories d’Évènement: Finistère

MICKAEL JONES « AU TOUR DE »-45 ANS DE CARRIERE Théâtre Sainte Thérèse, 8 avril 2023, ST POL DE LEON. MICKAEL JONES « AU TOUR DE »-45 ANS DE CARRIERE Théâtre Sainte Thérèse. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros. VILLE SAINT POL DE LEON (PLATES-D-2020 : 002624-002493) Présente : ce spectacle . Depuis l'inoubliable « Je te donne », Mickaël Jones n'a pas quitté le coeur du grand public français ; l'ensemble de son oeuvre a d'ailleurs été célébré par une « Guitare d'Or » en 2008. Mickaël Jones a participé aux albums de nombreux artistes tels que Johnny Hallyday ou Joe Cocker en tant que musicien ou auteur. Il a également participé aux bandes originales de films comme L'union Sacrée, Un Amour De Sorcière ou encore Pacific Palissades interprétée par Ray Charles. Enfin, il a parcouru les scènes du monde entier parfois aux côtés de Céline Dion, Phil Collins ou encore Christopher Cross. En janvier 2017 est sorti l'album « Au Tour De » qui retrace l'ensemble de son parcours durant lequel il a vendu près de 5 millions d'albums.N° téléphone accès PMR : 02 98 15 85 13 (billetterie en direct) Votre billet est ici Théâtre Sainte Thérèse ST POL DE LEON 11 Rue de la Rive Finistere

