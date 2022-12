Mickaël Féval – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

EUR 215 215



● Amuse Bouche : langoustine laquée au raz el hanout, condiment datte

● La Saint Jacques : en carpaccio, caviar d’Osciètre et fruit de la passion

● Le rouget : velouté d’artichauts, cochon confit, noix de Macadamia

● Le saint pierre : juste saisi, carotte, citron caviar de Corse

● La tourte tout canard : mousseline de pommes rattes à la truffe, jus truffe noire

● Le brillat Savarin truffé, céleri rave en rémoulade

● Le prédessert : galet mousse clémentine, gingembre et miel

● La poire : crémeux guanaja, grué et noix de pécan

Venez passer la dernière soirée de l'année et fêter la Saint-Sylvestre, à la table du restaurant de Mickaël Féval

Mickaël Féval
11 rue Saint jean
Aix-en-Provence
31 décembre 2022

