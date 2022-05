MICI Tour : ciné débat Chartres, 20 mai 2022, Chartres.

MICI Tour : ciné débat Chartres

2022-05-20 18:00:00 – 2022-05-20 21:00:00

Chartres Eure-et-Loir

18h15 : Le microbiote et les mici : c’est quoi une MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin).

18h45 : Projection du film « Explique-moi le microbiote ».

19h45 : Échange autour du film.

L’AFA Crohn RCH France et la MSA Beauce Cœur de Loire vous convient à une soirée Ciné-débat autour du film « Explique-moi le microbiote »

Le MICI Tour permet aux participants d’assister à des conférences pédagogiques de grande qualité sur des thèmes médicaux et vivre avec, et d’échanger avec les experts, et nos équipes locales : médecins, diététicienne.

L’association et ses bénévoles vous accueilleront et clôtureront la soirée avec un pot convivial.

+33 1 71 18 36 94

Chartres

