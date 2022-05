Michto Drom Vézelay Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Michto Drom Vézelay, 27 août 2022, Vézelay. Michto Drom Terrasses de la Basilique Jardins de la Basilique Vézelay

2022-08-27 22:45:00 – 2022-08-27 Terrasses de la Basilique Jardins de la Basilique

Vézelay Yonne EUR Entourée de ses amis, Marcela Cisarova, chanteuse tsigane d’origine Kalderash vous invite à danser au rythme d’un savant mélange entre folklore et modernité des pays d’Europe centrale et de l’Est. Un bal détonnant de joie sous le signe du partage ! Entourée de ses amis, Marcela Cisarova, chanteuse tsigane d’origine Kalderash vous invite à danser au rythme d’un savant mélange entre folklore et modernité des pays d’Europe centrale et de l’Est. Un bal détonnant de joie sous le signe du partage ! Terrasses de la Basilique Jardins de la Basilique Vézelay

