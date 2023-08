Découverte des venelles de Michery Michery Michery Catégories d’Évènement: MICHERY

Yonne Découverte des venelles de Michery Michery Michery, 16 septembre 2023, Michery. Découverte des venelles de Michery 16 et 17 septembre Michery Participation libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les venelles de Michery. Une lecture théâtralisée est proposée samedi 16 septembre à 17h, et un concert dimanche 17 septembre à 17h. Michery Place de la Mairie 89140 Michery Michery 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

