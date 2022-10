Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz? Étueffont Étueffont Catégories d’évènement: Etueffont

Quoi de plus banal que de réaliser des selfies avec son téléphone mobile au cours d'un voyage scolaire et de l'envoyer à ses amis ? La pièce est inspirée par un fait divers réel, celui d'une jeune américaine partie visiter Auschwitz en 2014 à l'occasion d'un voyage scolaire. C'est l'histoire d'une jeune fille victime de harcèlement après la publication de son selfie tout sourire dans l'un des lieux les plus marqués par le drame de la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. La pièce propose une réflexion sur nos usages du numérique et notamment sur la prise de vue de selfies, en tout lieu et à toute occasion, publipostés sur les réseaux sociaux.

