2023-01-21 – 2023-01-21

à partir de 12 ans

durée : 1h10 Compagnie Piment, Langue d’Oiseau (49)

De Sylvain Levey

Mise en scène Marie Gaultier Elle avait posté un selfie sur les réseaux sociaux, sourire aux lèvres, à Auschwitz, déclenchant un flot de commentaires. Cette histoire a inspiré la pièce « Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? », écrite par Sylvain Levey. +33 2 43 80 40 08 http://www.theatredechaoue.fr/ Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes

