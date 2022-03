Michelle David & The True-Tones New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 28 avril 2022

Après avoir enchanté les scènes des Eurockéennes ou de Jazz à Vienne, le groupe soul le plus enthousiasmant du moment revient pour une tournée française en 2022 présenter son nouveau répertoire. Élégante, pétillante et puissante, Michelle David est LA chanteuse soul américaine, accompagnée par les dynamiques True-Tones tout droit venus d’Hollande. Grande voix gospel et soul, Michelle David invoque l’âme de Sharon Jones avec une énergie et un charisme inébranlables. Entourée de ses musiciens, elle convoque soul, funk et rhythm & blues d’une voix puissante portée par des cuivres explosifs et un groove dévastateur. La musique de Michelle David & The True Tones est une musique qui nourrit le coeur et apaise l’âme. Construite sur la base d’un mélange de paroles gospel habillées de Soul, Rhythm and Blues, funk et Afrobeat, leur musique diffuse un message universel d’amour, d’espoir, de pouvoir et d’inspiration. Onno Smit, Paul Willemsen et Michelle David réinventent la musique gospel de manière subtile et totale. Ils reviennent à l’origine et à l’essence de la musique, en y apportant une vision nouvelle. Attendez-vous à participer à un évangile version 21e siècle, entre soul music, funky et Afrobeat ! Michelle David & The True Tones se sont forgés une solide réputation scénique, en commencent par les Pays-Bas où ils sont passés par le Paradiso à Amsterdam et par les festivals Eurosonic, Pinkpop, Les Escales, jusqu’aux Eurockéennes de Belfort où le groupe était sur scène pour la 30e édition du festival. Ils y ont produit un show furieux face à une foule « gospélisée ». New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact : https://www.newmorning.com/20220428-5480-michelle-david-the-true-tones.html Concert;Musique

