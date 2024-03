Michelle David & The True Tones – Festival Jazzellerault Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, vendredi 14 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T21:00:00+02:00 – 2024-06-14T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-14T21:00:00+02:00 – 2024-06-14T22:00:00+02:00

Grande voix gospel et soul, Michelle David, entourée des True-Tones, proposent une fusion passionnante de groove vintage et de modernité musicale.

Accompagnée par The True-Tones, tout droit venus des Pays-Bas, Michelle David est LA chanteuse soul américaine à la fois élégante, pétillante et puissante. Grande voix gospel et soul, Michelle David invoque l’âme de Sharon Jones avec une énergie et un charisme inébranlable. Entourée de ses musiciens, elle convoque soul, funk et rythm & blues d’une voix puissante portée par des cuivres explosifs et un groove dévastateur.

La musique de Michelle David & The True Tones est une musique qui nourrit le coeur et apaise l’âme. Construite sur la base d’un mélange de paroles gospel habillées de Soul, Rhythm and Blues, funk et Afrobeat, leur musique diffuse un message universel d’amour, d’espoir, de pouvoir et d’inspiration ; expérience musicale riche en énergie et en authenticité.

Aujourd’hui, avec une carrière florissante et une présence scénique captivante, le groupe, composé de Onno Smit, Paul Willemsen, Bastian Bouma et Michelle David, réinvente la musique gospel de manière subtile et totale, laissant une empreinte indélébile sur la scène musicale contemporaine.

Ces dernières années, le groupe a parcouru le monde en long et en large, dans les clubs, les théâtres et les festivals prestigieux, où ils performent en capturant le cœur et l’âme de l’auditoire.

Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « billet.jazzellerault@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 95 13 »}] [{« link »: « https://festival-jazzellerault.fr/ »}]

