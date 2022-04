Michelet retourne à la préhistoire. École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Michelet retourne à la préhistoire. École Maternelle Jules Michelet, 13 avril 2022, Villenave-d'Ornon. Michelet retourne à la préhistoire.

École Maternelle Jules Michelet, le mercredi 13 avril à 07:30

Retour dans le temps, l’âge de glace nous emporte dans la préhistoire. On a même réussi à faire revenir les mammouths! Les personnages de l’âge de glace viennent nous rendre visite, couvrez-vous, il va faire froid! Nous allons partir dans une aventure folle avec des personnages haut en couleur! En parallèle un projet langue des signes française va être mis en place afin de sensibiliser les enfants à cet handicap sensoriel. Ils vont avoir la chance d’apprendre une comptine en langue des signes. Ce n’est pas fini niveau activité ! Le soleil pointe également le bout de son nez; on enfile les gants, les bottes et on part mettre les mains dans la terre au jardin partagé de Baugé. **Activités du matin:** * **_Sortie au jardin partagé de Baugé (Groupe 2)_** * Balade contée “retrouve la noisette de Scrat” **Activités de l’après-midi:** * Forum d’activités * Maquillage Retour à la préhistoire dans le monde de l’âge de glace. École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

