MICHELE TORR ACOUSTIC LE THEATRE DE L’ARDAILLON, 26 mars 2023, VIAS.

MICHELE TORR ACOUSTIC LE THEATRE DE L’ARDAILLON. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 16:00 (2023-03-26 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

MAIRIE DE VIAS (PLATESV-R-2021-002264) présente ce spectacle. Michèle TORR chante l’amour, la passion, le don de soi.Avec se présence, son talent, ses magistrales interprétations a cappella, sa voix claire, éclatante, avec ce rien de modulation rauques qui apportent une sensualité douce et prenante, Michèle TORR conquit tous les publics.Aujourd’hui, c’est accompagné de ses musiciens en acoustique que cette grande artiste a décidé de retrouver son public lors d’une grande tournée nationale pour ses 50 ans de chansons. Elle reprendra ses plus grands tubes : Emmène-moi danser ce soir, Une petite Française. J’en appelle à la tendresse, Lui, Une vague bleue et bien sûr, les nouveaux titres de son nouvel album Je vais bienTarifs réduits: jeunes – de 18 ans et enfants – 12 ansRéservation PMR: 06.47.01.89.06

LE THEATRE DE L’ARDAILLON VIAS 41 avenue de Béziers Herault

